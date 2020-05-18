Собчак сделала заявление по поводу отпуска в Крыму

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что этим летом проведет отпуск в РФ из-за ситуации с коронавирусом.

Она опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором оценила перспективы поездки в оккупированный Крым этим летом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Я, кстати, летом впервые в жизни собралась отпуск провести в России. Не то чтобы я так собралась – просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае", –уточнила Ксения.

При этом ее возмутили заявления многих жителей курортных регионов России, которые против приезда гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Они их считают разносчиками заразы.

Ксения Собчак Скриншот с видео

"Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку "печатью COVID" в паспорте", – сказала Собчак.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.