Собчак разводится? В сети нашлись фото вероятного любовника телеведущей

В сети нашлись совместные фото российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которого подозревают в любовной связи с популярной ведущей. Отмечается, что брак Собчак с актером Максимом Виторганом находится на грани разрыва.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит предполагаемый любовник Собчак.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Экспресс-газета

Ксения Собчак и Константин Богомолов Ридус

Ксения Собчак и Константин Богомолов Экспресс-газета

Ксения Собчак и Константин Богомолов Rsute.ru

Константин Богомолов с наградой в руках 24smi.org

Константин Богомолов 24smi.org

Константин Богомолов 24smi.org

Константин Богомолов 24smi.org

Константин Богомолов 24smi.org

Отметим, что в 2014 году Собчак брала интервью у режиссера.

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