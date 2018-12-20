Собчак разводится? В сети нашлись фото вероятного любовника телеведущей

В сети нашлись совместные фото российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которого подозревают в любовной связи с популярной ведущей. Отмечается, что брак Собчак с актером Максимом Виторганом находится на грани разрыва.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит предполагаемый любовник Собчак.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Экспресс-газета
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ридус
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Экспресс-газета
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Rsute.ru
Константин Богомолов с наградой в руках
24smi.org
Константин Богомолов
24smi.org
Константин Богомолов
24smi.org
Константин Богомолов
24smi.org
Константин Богомолов
24smi.org
Отметим, что в 2014 году Собчак брала интервью у режиссера.
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