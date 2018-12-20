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Собчак разводится? В сети нашлись фото вероятного любовника телеведущей

1.8тЧитать материал на украинском

В сети нашлись совместные фото российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которого подозревают в любовной связи с популярной ведущей. Отмечается, что брак Собчак с актером Максимом Виторганом находится на грани разрыва.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит предполагаемый любовник Собчак.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Экспресс-газета

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ридус

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Экспресс-газета

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Rsute.ru

Константин Богомолов с наградой в руках

Константин Богомолов с наградой в руках

24smi.org

Константин Богомолов

Константин Богомолов

24smi.org

Константин Богомолов

Константин Богомолов

24smi.org

Константин Богомолов

Константин Богомолов

24smi.org

Константин Богомолов

Константин Богомолов

24smi.org

Отметим, что в 2014 году Собчак брала интервью у режиссера.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская певица Ани Лоракофициально подала на развод с мужем Муратом Налчаджиоглу. Причиной, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой.

Персоны
Ксения СобчакКсенія Собчак
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