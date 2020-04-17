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17 апреля • обновлено в 15:32
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Собчак разнесла россиян из-за странных челленджей в сети

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Российская телеведущая Ксения Собчак резко высказалась о россиянах, которые устраивают странные челленджи в сети.

Так, в новом посте на странице в Instagram знаменитость призналась, что иногда она хочет "развидеть то, что происходит с некоторыми гражданами".

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

В частности, Собчак заявила, что ее удивляет то, что публикуют в соцсетях "взрослые вроде люди".

"Я прям иногда развидеть хочу то,что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь го*ном, а кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже: сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики", – пишет Ксения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
Новости России
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