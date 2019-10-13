"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак взбудоражила сеть новым фото. Так, она продемонстрировала обложку для популярного российского глянца, на которой позировала в двух образах.

Снимок Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"У Виторгана Нино потрясающая. Вот на нее нужно любоваться, а не на вас", "Дьявол в юбке, не зря в катафалке прокатилась", "Это не биполярка, это лицемерие. Не путайте", "Смотреть больно", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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