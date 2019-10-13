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13 октября • обновлено в 10:31
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"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото

1.6т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак взбудоражила сеть новым фото. Так, она продемонстрировала обложку для популярного российского глянца, на которой позировала в двух образах.

Снимок Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото
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"У Виторгана Нино потрясающая. Вот на нее нужно любоваться, а не на вас", "Дьявол в юбке, не зря в катафалке прокатилась", "Это не биполярка, это лицемерие. Не путайте", "Смотреть больно", - пишут в сети.

"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото
"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото
"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото
"У Виторгана Нино потрясающая!" Собчак разгромили в сети из-за нового фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ксения Собчак
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