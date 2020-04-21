Собчак публично сцепилась с Виторганом из-за коронавируса
Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак публично поспорили в соцсетях из-за коронавируса.
В частности, мужчина раскритиковал новый пост телеведущей в Instagram.
Так, на своей странице Собчак написала, что сдала анализ на коронавирус, который подтвердил, что она не заражена. Также звезда поставила под сомнение статистку, которая появляется относительно коронавируса.
"Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди! А вообще сейчас все так спекулируют различной статистикой, что я с нетерпением жду единственных данных, которые сложно подделать и "интерпретировать". Уровень смертности 20-го года. И 2019. И сравнить. Интересно, кого все кинутся обвинять в мудизме и экономическом крахе если глобально этот показатель не изменится?", – написала Ксения.
Однако пост телеведущей возмутил Виторгана. В комментариях он написал:
"То есть, ты не поддерживаешь, так называемый, карантин, "сидите дома", электронные пропуска и вот это все?! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности (предположим) стали такими благодаря грамотной и самоотверженной политике Московского руководства?"
Впрочем, Собчак не стала игнорировать высказывание бывшего мужа и резко ответила в комментариях:
"Не превращайся пожалуйста в Тину Канделаки. Ключевое слово "предположим". Я не знаю, какие это будут данные, поэтому риск отменять карантин сейчас не оправдан, но я просто задаюсь вопросом "А вдруг?". А вдруг весь мир на**али? Масштаб и грандиозность подобной аферы кажется мне более захватывающей для гимнастики ума, чем убогие под**бки чиновников".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".