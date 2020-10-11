Собчак потроллила Тодоренко за фильм о домашнем насилии

Известная российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Регину Тодоренко за фильм о домашнем насилии.

После того как Тодоренко осудили за ее высказывания в адрес жертвы домашнего насилия, ведущая выпустила фильм раскаяние.

Собчак же решила снять ролик-пародию на этот фильм и опубликовала его в Instagram-аккаунте.

"Сама виновата, сама выбирала. А куда ты смотрела, когда выходила замуж? Не выноси ссор из избы. Или да? А что ты сделала, чтобы он не бил?" – говорила Тодоренко в видео.

Знаменитость по мотивам фильма с иронией извинилась за свои оскорбления в эфире.

"Вы сняли, как я трогательно нюхаю ель? Надо было думать, а потом говорить. Это оскорбление аудитории. Мы не хотим ассоциироваться с вами. Но политика требует жертв, ее аппетиты растут. Высокоморальные рекламодатели громко ушли от Facebook, каминг-аута, а один, даже от меня. Многие думали, что это сломит меня. Что лучше я буду плакать в Rolls-Royce, чем смеяться на велосипеде. Но, к сожалению, Вандерзина это не так", –рассказывала в ролике Собчак.

К слову, еще весной этого года Тодоренко осудили за ее высказывания в адрес жертвы домашнего насилия, которую телезвезда обвинила в том, что муж ее бьет. Звезда попала в скандал из-за фразы "А что ты сделала, чтобы он не бил?", высказав мнение, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют. Позже ведущая опубликовала фильм, в котором раскрыла основные принципы домашнего насилия, а также пообщалась с ведущими экспертами и психологами, работающими с жертвами насилия в семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак высмеяла Тарзана за измены.