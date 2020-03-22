"Целую в челюсть!" Собчак посмеялась над собственным изъяном и показала маску

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая попала в скандал с певицей Любовью Успенской, показала фото в неожиданном наряде. На нем она позировала в маске и медицинском халате.

Кроме того, Собчак отметила, что маска удачно прикрывает ей челюсть. Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ксения Собчак instagram.com/xenia_sobchak

"Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью -маска это идеальный аксессуар красоты!", - написала Собчак.

"Тебе идет намордник", "Люблю ваше чувство юмора", "И не только красоты, любимая. Так ты менее опасна", "Целую тебя в челюсть", "Самоирония наше все", - пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

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