"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась пикантной фотографией.

Так, на откровенном снимке, который 51-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, Бондарчук сфотографирована в черном купальнике.

Светлана Бондарчук Instagram @a030aa

Купальник подчеркнул шикарную фигуру Светланы, в частности, акцентировав внимание на тонкой талии звезды.

Примечательно, что поклонники уже давно восхищаются фигурой экс-жены режиссера, и засыпают ее комплиментами. Не стал исключением и этот снимок. В комментариях фанаты не смогли скрыть своего восторга:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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