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17 января • обновлено в 13:08
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"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами

1.4т
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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась пикантной фотографией.

Так, на откровенном снимке, который 51-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, Бондарчук сфотографирована в черном купальнике.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Instagram @a030aa

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Купальник подчеркнул шикарную фигуру Светланы, в частности, акцентировав внимание на тонкой талии звезды.

Примечательно, что поклонники уже давно восхищаются фигурой экс-жены режиссера, и засыпают ее комплиментами. Не стал исключением и этот снимок. В комментариях фанаты не смогли скрыть своего восторга:

"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами
"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами
"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами
"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами
"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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