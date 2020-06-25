Собчак сломала нос и получила сотрясение мозга. Видео

Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак получила серьезную травму из-за неудачного падения.

Так, звезда перенесла сложную операцию – у нее перелом носа, а также диагностировано сотрясение мозга. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram (смотрите видео в конце новости).

"К сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. Со всеми бывает... Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию!" – рассказала Собчак.

Собчак получила травму лица Instagram Ксении Собчак

Также она показала кадры из больничной палаты и добавила, что в частности из-за госпитализации не пошла голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Собчак после операции на носу Скриншот видео YouTube (шоу "Осторожно, Собчак!")

"Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93–го года,сделал все,чтобы статьи, связанные со свободами человека там все-таки были прописаны (этого по одному из вариантов могло бы и не быть), и тема для меня "родная", – отметила Ксения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Собчак подала в суд на немецкие СМИ из-за клеветы – ее обвинили расизме. Накануне с ней разорвал рекламный контракт автомобильный Audi. Читайте все подробности о расистском скандале с Собчак по ссылке.