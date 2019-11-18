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18 ноября • обновлено в 14:16
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Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана, и поздравила мальчика с днем рождения.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Правильно все-таки люди говорят — хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме "на постоянке", — написала Собчак.

Максим Виторган, Ксения Собчак и их сын Платон

Максим Виторган, Ксения Собчак и их сын Платон

Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак с сыном Платоном

Фото: instagram/xenia_sobchak

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В свою очередь, Виторган опубликовал у себя в соцсетях трогательное видео с Платоном и поблагодарил Собчак за сына.

"3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!" — написал Максим. На что Ксения его также поблагодарила.

Сын Собчак и Виторгана празднует день рождения

Сын Собчак и Виторгана празднует день рождения

Фото: instagram/mvitorgan

Отметим, что в комментариях к фото и видео пользователи сети стали гадать, на кого больше похож сын Собчак и Виторгана. Также они принялись писать поздравления.

Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож
Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персоны
Ксения Собчак Максим Виторган
Место
Россия
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