Собчак показала подросшего сына от Виторгана: на кого он похож

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась нежным фото с сыном Платоном от бывшего мужа, актера Максима Виторгана, и поздравила мальчика с днем рождения.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Правильно все-таки люди говорят — хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме "на постоянке", — написала Собчак.
Максим Виторган, Ксения Собчак и их сын Платон
Ксения Собчак с сыном Платоном
Фото: instagram/xenia_sobchak
В свою очередь, Виторган опубликовал у себя в соцсетях трогательное видео с Платоном и поблагодарил Собчак за сына.
"3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!" — написал Максим. На что Ксения его также поблагодарила.
Сын Собчак и Виторгана празднует день рождения
Фото: instagram/mvitorgan
Отметим, что в комментариях к фото и видео пользователи сети стали гадать, на кого больше похож сын Собчак и Виторгана. Также они принялись писать поздравления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально расстались в марте 2019 года.
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