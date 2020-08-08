Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Юля Ухина Люди 15:55, 8.08.2020 Обновлено: 15:56, 8.08.2020

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото, на котором показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующим снимком 38-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала на лежаке в майке, кепке и в солнцезащитных очках. Отметим, что Собчак запечатлела во время отдыха на природе.

"Веснушчатый визитер визировал", – подписала публикацию Ксения.

Собчак показала лицо без макияжа (Instagram Ксении Собчак)

Многие поклонники раскритиковали внешний вид телеведущий без косметики, отметив, что Собчак постарела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ксения Собчак получила серьезную травму из-за неудачного падения. Так, звезда перенесла сложную операцию – у нее был перелом носа и сотрясение мозга.

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