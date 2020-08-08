Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото, на котором показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующим снимком 38-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала на лежаке в майке, кепке и в солнцезащитных очках. Отметим, что Собчак запечатлела во время отдыха на природе.

"Веснушчатый визитер визировал", – подписала публикацию Ксения.

Собчак показала лицо без макияжа (Instagram Ксении Собчак)

Многие поклонники раскритиковали внешний вид телеведущий без косметики, отметив, что Собчак постарела.

Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Собчак показала лицо без макияжа: фото ужаснуло сеть

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ксения Собчак получила серьезную травму из-за неудачного падения. Так, звезда перенесла сложную операцию – у нее был перелом носа и сотрясение мозга.