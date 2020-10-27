Собчак подтвердила, что заболела коронавирусом и рассказала о симптомах

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак заявила, что заразилась коронавирусом. На данный момент она почти здорова.

При этом ведущая отметила, что ей придется еще некоторое время побыть дома. Об этом она сообщила в эфире программы "Док-ток" на Первом канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Собчак рассказала, что вопросы о COVID-19 волновали ее и раньше. Но теперь, когда она сама столкнулась с этой болезнью – волнуют еще больше.

"Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше. Я дома, практически выздоровела, но не могу еще находится в студии", – сказала звезда.

По ее словам, болезнь у нее проявлялась постепенно. Сначала поднялась температура до 37,8, а самочувствие было как при гриппе. Также ведущая вела дневник протекания заболевания.

Кроме того, этим летом опасным вирусом заразился и сын журналистки Платон.

Собчак добавила, что болезнь у нее проходила в легкой форме. Только на 4-5 день она потеряла обоняние. Но главным симптомом коронавируса звезда считает хотенье спать.

"У меня было ощущение, что я сутками сплю, а позже пропали запахи", – рассказала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Регину Тодоренко за фильм о домашнем насилии.