Собчак 'отполировали зад' на известном шоу. Видео

Российская политик и телеведущая Ксения Собчак проиграла на YouTube шоу Comment Out своей сопернице – певице Zivert, вследствие чего подверглась наказанию под названием "Отполируй зад".

В финал участницы вышли с десятью баллами у каждой, поэтому победительницу выбирали путем бросания монетки. Видео появилось на YouTube-канале "Чикен Карри" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

"Трофей" получила Zivert – ей достались 70 ящиков пива (1400 бутылок), а вот Собчак пришлось несладко, ведь она получила наказание. В студию вошли двое мужчин, которые на стуле начали натирать мылом ее пятую точку.

Скриншот из шоу Comment Out

Скриншот из шоу Comment Out

Во время процесса Собчак показывала средний палец и говорила "Ненавижу".

Скриншот из шоу Comment Out

Предлагаем вам посмотреть полную версию шоу Comment Out с участием Ксении Собчак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее.