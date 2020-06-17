Собчак "отполировали зад" на известном шоу. Видео
Скриншот из шоу Comment Out
Российская политик и телеведущая Ксения Собчак проиграла на YouTube шоу Comment Out своей сопернице – певице Zivert, вследствие чего подверглась наказанию под названием "Отполируй зад".
В финал участницы вышли с десятью баллами у каждой, поэтому победительницу выбирали путем бросания монетки. Видео появилось на YouTube-канале "Чикен Карри" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
"Трофей" получила Zivert – ей достались 70 ящиков пива (1400 бутылок), а вот Собчак пришлось несладко, ведь она получила наказание. В студию вошли двое мужчин, которые на стуле начали натирать мылом ее пятую точку.
Скриншот из шоу Comment Out
Скриншот из шоу Comment Out
Во время процесса Собчак показывала средний палец и говорила "Ненавижу".
Скриншот из шоу Comment Out
Предлагаем вам посмотреть полную версию шоу Comment Out с участием Ксении Собчак.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее.