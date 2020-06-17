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Собчак "отполировали зад" на известном шоу. Видео

Люди
1,9 т.
Собчак 'отполировали зад' на известном шоу. Видео

Скриншот из шоу Comment Out

Российская политик и телеведущая Ксения Собчак проиграла на YouTube шоу Comment Out своей сопернице – певице Zivert, вследствие чего подверглась наказанию под названием "Отполируй зад".

В финал участницы вышли с десятью баллами у каждой, поэтому победительницу выбирали путем бросания монетки. Видео появилось на YouTube-канале "Чикен Карри" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

"Трофей" получила Zivert – ей достались 70 ящиков пива (1400 бутылок), а вот Собчак пришлось несладко, ведь она получила наказание. В студию вошли двое мужчин, которые на стуле начали натирать мылом ее пятую точку.

Скриншот из шоу Comment Out

Скриншот из шоу Comment Out

Скриншот из шоу Comment Out

Скриншот из шоу Comment Out

Во время процесса Собчак показывала средний палец и говорила "Ненавижу".

Скриншот из шоу Comment Out

Скриншот из шоу Comment Out

Предлагаем вам посмотреть полную версию шоу Comment Out с участием Ксении Собчак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати обозвал Собчак "животным" и обматерил ее.

РоссияКсения Собчак
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