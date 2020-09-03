Собчак откровенно рассказала о причинах развода с Виторганом
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о причинах развода с актером Максимом Виторганом.
Подробностями знаменитость поделилась в YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод". По словам Собчак, они с Максимом пришли к решению расстаться не за один день. Супруги постепенно начали понимать, что "идут в разные стороны" из-за разных интересов и взглядов на жизнь. После чего решили не мучить друг друга и "закончить эту историю" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Наступил период, когда мы начали идти в разные стороны. Кто-то видел свою жизнь таким образом, кто-то совершенно другим. Это не плохо и не хорошо. Но люди, они либо развиваются вместе, либо кто-то один отстает... Это касается и разных взглядов на жизнь, на друзей, разных интересов и так далее. Вот конкретный пример: у меня есть близкие друзья, они не публичные люди, я всегда любила с ними разговаривать, о чем-то спорить... Мы часто засиживались с ними до двух часов ночи. Максиму они не нравились. Ему нравилась своя компания, свое времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне это сначала тоже нравилось, а потом я исчерпала это для себя... Постепенно мы стали проводить время в разных компаниях, отдыхать друг от друга. Мы отдалились не за один день. Причиной стала совокупность всего того, что я перечислила. Поэтому мы решили закончить эту историю, хоть это было и сложно", – рассказала телеведущая.
Она также добавила, что несмотря ни на что, вспоминает брак с Максимом с теплом. По ее словам, это был лучший этап в ее жизни, благодаря которому у нее появился сын Платон.
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