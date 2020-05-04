Собчак обескуражила сеть странным фото
Российская телеведущая Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото.
Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета. Кроме этого, на Ксении были еще очки и шапочка для душа. Соответствующее фото Собчак опубликовала на личной странице в Instagram.
"На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?" Я всегда отвечаю честно: красота!" – написала с иронией телеведущая.
Фото Собчак произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев телеведущую с маской на лице.
Однако большинство поклонников оценили новый образ знаменитости, подхватив "шутку юмора".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак раскритиковала публикацию телеведущей Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".