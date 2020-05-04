"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото

Российская телеведущая Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото.

Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета. Кроме этого, на Ксении были еще очки и шапочка для душа. Соответствующее фото Собчак опубликовала на личной странице в Instagram.

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?" Я всегда отвечаю честно: красота!" – написала с иронией телеведущая.

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Фото Собчак произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев телеведущую с маской на лице.

Однако большинство поклонников оценили новый образ знаменитости, подхватив "шутку юмора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак раскритиковала публикацию телеведущей Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

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