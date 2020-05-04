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4 мая • обновлено в 23:25
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Собчак обескуражила сеть странным фото

2.2т
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Российская телеведущая Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото.

Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета. Кроме этого, на Ксении были еще очки и шапочка для душа. Соответствующее фото Собчак опубликовала на личной странице в Instagram.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

"На вопрос: "что важнее для женщины ум или харизма?" Я всегда отвечаю честно: красота!" – написала с иронией телеведущая.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

Фото Собчак произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев телеведущую с маской на лице.

"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото
"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото
"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото

Однако большинство поклонников оценили новый образ знаменитости, подхватив "шутку юмора".

"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото
"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото
"Бедный ее муж!" Собчак обескуражила сеть странным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак раскритиковала публикацию телеведущей Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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