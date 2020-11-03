Собчак о теракте в Вене: это позорит нормальных законопослушных мусульман

Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась на тему массового теракта в Вене (Австрии). Знаменитость заявила, что все происходящее позорит "нормальных законопослушных мусульман" и тех, кто считал действенной политику "умиротворения агрессора".

Такой информацией Собчак поделилась на личной странице в Instagram. Она также отметила, что людям необходимо отстаивать свои представления о цивилизации и мире, иначе их мир разрушат.

"Невежество не победит... То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками "Аллаху Акбар" носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, и то, что происходило во Франции – это немыслимо. Это позорит нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика "умиротворения агрессора" может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат", – заявила телеведущая.

Собчак также обратилась к российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову и другим публичным людям, которые ранее открыто выступили против президента Франции Эммануэля Макрона, осудившего исламистов. Она спросила, таких ли радикальных действий они добивались своими постами.

"И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы "обезобразить" лицо Макрона, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение – вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов, устроить кровавый террор – оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать – вообще легче, чем родить, создать и украсить", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак заявила, что начала получать угрозы после поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который подверг критике ислам из-за убийства учителя истории под Парижем, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.