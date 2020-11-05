Собчак исполнилось 39 лет: в какие скандалы попадала экс-кандидат в президенты РФ

В четверг, 5 ноября, российской журналистке, телеведущей и бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак исполнилось 39 лет.

Ксения известна в России и за ее пределами, как одна из самых скандальных знаменитостей – она является героиней многих конфликтов со звездами, брендами и политиками. Также Собчак – любительница резких высказываний. OBOZREVATEL вспоминает о самых громких и скандалах с участием Ксении Собчак.

Что говорила Собчак про Крым

В 2019 году в ходе интервью Собчак выразила мнение, что России и Украине нужно постараться найти некий позитивный выход из ситуации с Крымом. Кроме того, она заявила, что на возвращение региона в состав Украины сейчас не пойдет ни один из российских политиков, а также призвала провести на полуострове еще один референдум.

Что говорила Ксения Собчак про Крым. Instagram Ксении Собчак

При этом Ксения, ранее баллотировавшаяся в президенты России, признала, что "там огромное количество русскоязычного населения, которое ощущает себя русскими и хочет быть связанным с Россией". На вопрос ведущего "Чей Крым?" Собчак ответила: "Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности и эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Это сложный вопрос — там много русскоязычного населения. Я считаю, что ситуация вокруг Крыма была несправедливой, Россия нарушила все, что можно было нарушить".

Некоторые политики в России подписали обращение с просьбой проверить интервью Собчак посчитали эти высказывания "экстремизмом".

Что говорила Собчак о ситуации в Беларуси

C началом массовых протестов в Беларуси Ксения высказалась о результате президентских выборов и о действиях силовиков против мирных протестующих.

Она подчеркнула, что "власть Лукашенко держится только на страхе, а не на выборе людей". И отметила, что об этом уже будут знать белорусы, даже если "садистскими методами" удастся остановить протест.

В какие скандалы попадала Собчак. Instagram Ксении Собчак

"Есть приказы, которые может отдать человек, цепляющийся за власть, но выполнять их – преступно. Можно недолго обманывать свой народ. Мошенничать, переписывать результаты выборов... Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю", – отметила Собчак.

Скандал со Стасом Костюшкиным

Российский певец Стас Костюшкин, в прошлом участник дуэта "Чай вдвоем", а сейчас уже сольный исполнитель, рассказал о том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

В какие скандалы попадала Ксения Собчак. Instagram Ксении Собчак

Спустя некоторое время Ксения Собчак решила иронично обыграть это в своей YouTube-программе "Осторожно: Новости". Рассуждая о политике, она сказала: "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?"

Многим зрителям шутка на эту тему показалась неуместной. Высказывание Собчак назвали перебором, "дном", "верхом гнилья", "мерзостью", а также предложили представить, шутила бы она, если бы в подобной ситуации оказался ее сын.

Скандал с Audi

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении восьми лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России. Последний рекламный пост телеведущая опубликовала 3 июня.

Ксения Собчак отмечает день рождения. Instagram Ксении Собчак

Но 7 июня 2020 года Собчак выложила видео, в котором на фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Ролик сопровождался подписью: "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". Позже пост был удален, и стало известно, что журналистка опубликовала его во время участия в шоу Comment Out. Audi разорвала рекламный контракт с журналисткой, посчитав ее пост в социальной сети расистским.

"Известные нам инциденты являются неприемлемыми", – сказал сотрудник Audi Вернер Нойхольд, отметив, что их компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Ксения Собчак отпраздновала 39-летие. Instagram Ксении Собчак

Также на фоне инцидента немецкое издание Business Insider опубликовало статью с заголовком – "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило ее в расизме.

"Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", – написала Собчак. К тому же она добавила что подаст иск о клевете на немецкую версию издания.

Скандал с Волочковой

Конфликт Собчак и балерины хоть и стар, но до сих пор один из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Когда-то танцовщица увела у Собчак мужчину, хотя до этого они были подругами.

В 2019 году война между знаменитостями находилась на паузе, но Собчак "воскресила" ее, показав в своем проекте "Осторожно, Собчак" Волочкову алкоголичкой, склонной придумывать несуществующих мужчин.

Собчак и Волочкова. Скришнот видео (YouTube)

В ходе беседы она рассказала Собчак, что приобрела дом самостоятельно и даже озвучила его стоимость: "$750 тыс. и 54 млн рублей". Кроме того, она рассказала о своей роскошной жизни. Собчак не стала отмалчиваться и, назвав стиль балерины "верхом пошлости и безвкусицы", предложила ей примерить вещи, которые принесла с собой. Танцовщице это явно не понравилось и после съемки интервью она сравнила наряды Собчак с мешками из-под картошки.

По словам Волочковой, проводив съемочную группу, она обнаружила в своей бане повсеместно размещенные камеры и микрофоны. Также балерина рассказала, что, пока она переодевалась и поправляла грим, телеведущая якобы без разрешения зашла в спальню, где увидела "некий интимный предмет". В связи с произошедшим она пришла к выводу, что Собчак "продала свою совесть". По ее словам, недопустимо было "лазить по тумбочкам", ставить скрытые камеры и микрофоны в месте, где люди обычно находятся без одежды. Вскоре после заявления артистки Собчак в своем Telegram-канале опровергла информацию о скрытых камерах.

"Я профессионал и этики журналистской не нарушаю никогда, чем горжусь. Сейчас найду рабочие материалы, на которых видно, что Настя знала про все камеры, их устанавливали при ней. Это ложь. Она знала подробный сценарий съемки и в доме, и в бане. Все говорилось открыто и в лицо", – написала телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Собчак также резко высказалась на тему массового теракта в Вене (Австрии). Знаменитость заявила, что все происходящее позорит "нормальных законопослушных мусульман" и тех, кто считал действенной политику "умиротворения агрессора".