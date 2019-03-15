"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото

Бывшая жена российского режиссера Константина Богомолова, который якобы встречается с журналисткой Ксенией Собчак, Дарья Мороз восхитила сеть пикантным снимком. Так, на нем она позирует в полупрозрачном платье сидя на полу.
Некоторые пользователи сети отметили, что Собчак пытается быть похожей на актрису. Фото Мороз разместила на своей странице в Instagram.
Дарья Мороз
instagram.com/d_moroz
"Как же приятно видеть настоящую женщину!", "Даша, класс! Хорошая фотосессия какая", "Очень жаль, что Собчак под вас косит. Но, тут она бессильна", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018 года в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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