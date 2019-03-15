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"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото

1.3тЧитать материал на украинском

Бывшая жена российского режиссера Константина Богомолова, который якобы встречается с журналисткой Ксенией Собчак, Дарья Мороз восхитила сеть пикантным снимком. Так, на нем она позирует в полупрозрачном платье сидя на полу.

Некоторые пользователи сети отметили, что Собчак пытается быть похожей на актрису. Фото Мороз разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Мороз

Дарья Мороз

instagram.com/d_moroz

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"Как же приятно видеть настоящую женщину!", "Даша, класс! Хорошая фотосессия какая", "Очень жаль, что Собчак под вас косит. Но, тут она бессильна", - пишут в сети.

"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото
"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото
"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото
"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото
"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото
"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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