"Собчак бессильна": бывшая жена Богомолова восхитила эротическим фото

Бывшая жена российского режиссера Константина Богомолова, который якобы встречается с журналисткой Ксенией Собчак, Дарья Мороз восхитила сеть пикантным снимком. Так, на нем она позирует в полупрозрачном платье сидя на полу.

Некоторые пользователи сети отметили, что Собчак пытается быть похожей на актрису. Фото Мороз разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Мороз instagram.com/d_moroz

"Как же приятно видеть настоящую женщину!", "Даша, класс! Хорошая фотосессия какая", "Очень жаль, что Собчак под вас косит. Но, тут она бессильна", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!