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24 декабря • обновлено в 08:47
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"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки

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Российская певица Нюша, которая стала мамой в ноябре 2018 года, на днях впервые сообщила, как назвала свою дочь, спровоцировав бурные споры в сети.

Так, в новом интервью для журнала HELLO! артистка призналась, что они с мужем выбрали необычное имя для девочки – Симба.

Нюша

Нюша

Instagram @nyusha_nyusha

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Также вместе с дочкой Нюша снялась в трогательной семейной фотосессии, впервые показав и лицо Симбы. Фотографией с малышкой звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Впрочем, в комментариях под публикацией поклонники принялись бурно обсуждать имя девочки. В сети не понимают, зачем родители выбрали столь странное имя для ребенка, которое может испортить ему жизнь. Кто-то из фанатов сравнил имя Симба с кличкой животного.

"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки
"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки

Как призналась в интервью Нюша, они с супругом Игорем Сивовым, размышляя над именем, вдохновились известным мультфильмом:

"Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком".

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой

Instagram @nyusha_nyusha

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой

Instagram @nyusha_nyusha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нюша опубликовала откровенное фото, чем вызвала споры пользователей сети.

Так, на нем звезда позировала в пикантном леопардовом купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела.

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Автор
Анна Михно
Персона
Нюша
Место
Россия
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
НЮША ХУЮША!!!
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А в какой церкви можно крестить, простите, Симбу? Симба (англ. Simba; в переводе с суахили — «лев») — главный герой популярного диснеевского мультфильма «Король Лев», выпущенного студией Уолта Диснея в 1994 году. Бедное дитя
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Им "здорово", а как их дочка будет жить с этим именем, им пох
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