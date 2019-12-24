"Собаку так зовут": популярную в РФ певицу затравили за необычное имя дочки

Российская певица Нюша, которая стала мамой в ноябре 2018 года, на днях впервые сообщила, как назвала свою дочь, спровоцировав бурные споры в сети.

Так, в новом интервью для журнала HELLO! артистка призналась, что они с мужем выбрали необычное имя для девочки – Симба.

Нюша Instagram @nyusha_nyusha

Также вместе с дочкой Нюша снялась в трогательной семейной фотосессии, впервые показав и лицо Симбы. Фотографией с малышкой звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Впрочем, в комментариях под публикацией поклонники принялись бурно обсуждать имя девочки. В сети не понимают, зачем родители выбрали столь странное имя для ребенка, которое может испортить ему жизнь. Кто-то из фанатов сравнил имя Симба с кличкой животного.

Как призналась в интервью Нюша, они с супругом Игорем Сивовым, размышляя над именем, вдохновились известным мультфильмом:

"Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком".

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой Instagram @nyusha_nyusha

Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой Instagram @nyusha_nyusha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нюша опубликовала откровенное фото, чем вызвала споры пользователей сети.

Так, на нем звезда позировала в пикантном леопардовом купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела.

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