Снятый в Украине клип "Ленинграда" номинирован на престижную премию в Европе

Клип группы "Ленинград" на песню i_$uss, снятый украинской компанией MOZGI Production, номинирован на престижную премию Berlin Video Music Awards 2020.

Клип снят украинским режиссером Леонидом Колосовским. Церемония награждения состоится в конце мая в Берлине, сообщила пресс-служба MOZGI Production (смотрите видео в конце новости).

Кадр из клипа i_$uss YouTube

Видео вышло в июне 2019 года и за восемь месяцев набрало более 20 миллионов просмотров на YouTube. Провокационный клип поборется за награду с кипами Coldplay, Seed и Little Big.

Напомним, что в прошлом году MOZGI Production попал в категорию премии "Самое трешовое видео" за клип "Полюбэ", снятый для группы MOZGI.

Как сообщал OBOZREVATEL, выход клипа i_$uss группы "Ленинград" спровоцировал скандал в России. В Госдуме РФ и РПЦ жестко осудили провокационный ролик, так как он "разжигает ненависть и восхваляет дьявола".

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