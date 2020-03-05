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5 марта • обновлено в 17:22
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Снятый в Украине клип "Ленинграда" номинирован на престижную премию в Европе

2.8т
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Клип группы "Ленинград" на песню i_$uss, снятый украинской компанией MOZGI Production, номинирован на престижную премию Berlin Video Music Awards 2020.

Клип снят украинским режиссером Леонидом Колосовским. Церемония награждения состоится в конце мая в Берлине, сообщила пресс-служба MOZGI Production (смотрите видео в конце новости).

Кадр из клипа i_$uss

Кадр из клипа i_$uss

YouTube

Видео вышло в июне 2019 года и за восемь месяцев набрало более 20 миллионов просмотров на YouTube. Провокационный клип поборется за награду с кипами Coldplay, Seed и Little Big.

Напомним, что в прошлом году MOZGI Production попал в категорию премии "Самое трешовое видео" за клип "Полюбэ", снятый для группы MOZGI.

Как сообщал OBOZREVATEL, выход клипа i_$uss группы "Ленинград" спровоцировал скандал в России. В Госдуме РФ и РПЦ жестко осудили провокационный ролик, так как он "разжигает ненависть и восхваляет дьявола".

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Автор
Ева Романова
Персоны
Mozgi группа "Ленинград" Сергей Шнуров
Теги
шоу шоу-бизнес
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Титов Герман
Титов Герман
Крутой и качественный продукт. приятно смотреть и слушать! А расия, да ну ее на...., ей злиться от того что она отсталая и не мытая, не впервой
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