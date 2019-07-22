"Снять забыла?" Водонаева в волосатых тапках озадачила сеть

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева озадачила поклонников ярким луком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в мохнатых тапках, яркой юбке и кофте с рисунком конопли.

Алена Водонаева instagram/alenavodonaeva

"Музей Гетти. Рассказывать лень. Я максимально не информативна в Инстаграм в эту поездку. Фоток мало, видео тоже. Я на беззвучном режиме. Фото с видом на LA (Лос-Анджелес. - Ред.). На ногах – подарок Богдана (сын. – Ред.) мне на день рождения. Это Ugg", – подписала она.

В комментариях поклонники заметили, что Водонаева набрала вес, из-за чего предположили, что она беременна. А "волосатые" тапки и вовсе вызвали много вопросов.

Алена Водонаева в мохнатых тапках instagram/alenavodonaeva

"Мне кажется, Алена беременна, ноги и живот округлились, может поэтому и в тапках", "А тапки не домашние?", "Опять старая вешалка пропагандирует наркоту. Лист конопли на груди. Скурилась, очевидцы говорят, там совсем. Красные-то пакетики с травой в сторис все видели уже", "Нашла изюминку – тапки", "Ноги не потеют?", "Видно, что уже наелась", "Вышла из дома и забыла тапки снять", – накинулись в комментариях на Водонаеву.

Тапки Водонаевой сторис /alenavodonaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей достаточно смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

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