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Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала

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В трейлере нового сезона популярного сериала "Форс-мажоры" появилась жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл.

Отметим, что Маркл завершила съемки, отыграв в седьмом сезоне сериала. Затем она вышла замуж и переехала в Великобританию.

Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала
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Судя по кадрам нового трейлера, Маркл вновь появится в "Форс-мажорах". Впрочем, то будут лишь старые кадры, которые промелькнут в рамках воспоминаний одного из героев сериала. Также в некоторых эпизодах будет задействован голос герцогини Сассекской.

Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала
Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала

Ранее в сети появилась информация о том, что Маркл хотели предложить деньги за возвращение в сериал, рейтинги которого без нее упали.

"Я слышал, что сумма варьируется от двух до шести миллионов долларов, и это по-настоящему много — сделка может стать одним из крупнейших маркетинговых ходов в истории телевидения", — говорил инсайдер.

Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала

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Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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