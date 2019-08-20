Снялась в кино? Маркл появилась в трейлере популярного сериала

В трейлере нового сезона популярного сериала "Форс-мажоры" появилась жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл.
Отметим, что Маркл завершила съемки, отыграв в седьмом сезоне сериала. Затем она вышла замуж и переехала в Великобританию.
Судя по кадрам нового трейлера, Маркл вновь появится в "Форс-мажорах". Впрочем, то будут лишь старые кадры, которые промелькнут в рамках воспоминаний одного из героев сериала. Также в некоторых эпизодах будет задействован голос герцогини Сассекской.
Ранее в сети появилась информация о том, что Маркл хотели предложить деньги за возвращение в сериал, рейтинги которого без нее упали.
"Я слышал, что сумма варьируется от двух до шести миллионов долларов, и это по-настоящему много — сделка может стать одним из крупнейших маркетинговых ходов в истории телевидения", — говорил инсайдер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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