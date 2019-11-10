Снялась для Playboy? Каменских заинтриговала сеть новым фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть снимком на фоне логотипа Playboy. Судя по геолокации, фото сделано в мексиканской студии международного журнала.

Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

"Что-то горячее будет скоро", - подписала фото певица.

Поклонники артистки предположили, что она снялась для мексиканского журнала Playboy. Отметим, что Каменских часто радует своих фанатов откровенными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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