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10 ноября • обновлено в 11:49
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Снялась для Playboy? Каменских заинтриговала сеть новым фото

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Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть снимком на фоне логотипа Playboy. Судя по геолокации, фото сделано в мексиканской студии международного журнала.

Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

Новости
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"Что-то горячее будет скоро", - подписала фото певица.

Поклонники артистки предположили, что она снялась для мексиканского журнала Playboy. Отметим, что Каменских часто радует своих фанатов откровенными снимками.

#isexyandiknowit 💋

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Soy tu sueño 🍭

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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