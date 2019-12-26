"Снял, как бревно": Чапкис рассказал, как оказался на коленях у Сталина

Известный хореограф Григорий Чапкис признался, какие чувства испытал, когда оказался на коленях у Иосифа Сталина.

Об этом хореограф рассказал во время нового интервью для Youtube-шоу "В гостях у Гордона".

Григорий Чапкис кадр из шоу "В гостях у Гордона"

Так, Чапкис вспомнил случай, когда во время одного из концертов в Кремлевском театре Сталин снял его со сцены и посадил себе на колени.

"Система трудовых резервов в 46-м году организовала Всесоюзную олимпиаду, чтобы поощрить лучшие коллективы. А потом в старом Кремлевском театре был заключительный концерт. Ну, конечно, в финале танцевали гопак. На сцене было 120 человек. И нас шесть пацанов вышли ползуночками на авансцену, и среди них был я. А впереди сидел Сталин, Ворошилов, Хрущев... Вся братва в первом ряду сидела. Вот он подошел, одной рукой, как бревно снял меня, посадил себе на руки. У меня был шок, я не понимал, что происходит, почему меня сняли. И самое главное, что страх испытал... Мы же привыкли его видеть высоким, крупным, красивым, а то лицо его было побито оспой. О чем они говорили, я не знаю, я был, как в дурмане", — говорит Чапкис.

Григорий Чапкис кадр из видео "В гостях у Гордона"

"Со второго ряда передали коробочку, а в ней были первые советские Кировские часы ручные. Подарил мне их и поставил обратно на сцену. Это все длилось полторы-две минуты, но это изменило всю мою жизнь, жизнь моих родителей, жизнь моих сестер и братьев, моих детей и внуков", — добавил Чапкис.

Григорий Чапкис кадр из видео "В гостях у Гордона"

"Почему он снял именно меня, никто не знал. И потом, когда начали раздумывать, поняли, что среди всех я один был черненький и самый маленький", — поделился хореограф.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хореограф Григорий Чапкис откровенно рассказал о личной жизни. Избранница танцора младше его на 51 год.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал