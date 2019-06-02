Снова вместе? Собчак засекли с Виторганом на популярном курорте

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган были замечены на светском мероприятии на Кипре.
Как сообщает "СтарХит", они посетили концерт американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголицци (LP) и выступление российской группы "Фрукты".
Судя по кадрам из соцсетей, Собчак и Виторган наслаждались вечером по отдельности. Они сидели в разных концах от сцены, но этом уже породило слухи, что они снова вместе. После выступления Перголицци Виторган отправился купаться в бассейн с товарищами, а Собчак осталась на вечеринке.
Ксения Собчак посетила концерт LP
Сторис Собчак
Что примечательно, светская львица отправилась на мероприятие без нового возлюбленного Константина Богомолова. А уже на следующее утро поклонники заметили, что Виторган с бывшей женой вместе принимали солнечные ванны под пальмами, где увлеченно разговаривали.
Виторган находился с другой стороны зала
Сторис Виторгана
Собчак и Виторган
СтарХит
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
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