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Снова вместе? Собчак засекли с Виторганом на популярном курорте

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган были замечены на светском мероприятии на Кипре.

Как сообщает "СтарХит", они посетили концерт американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголицци (LP) и выступление российской группы "Фрукты".

Судя по кадрам из соцсетей, Собчак и Виторган наслаждались вечером по отдельности. Они сидели в разных концах от сцены, но этом уже породило слухи, что они снова вместе. После выступления Перголицци Виторган отправился купаться в бассейн с товарищами, а Собчак осталась на вечеринке.

Ксения Собчак посетила концерт LP

Ксения Собчак посетила концерт LP

Сторис Собчак

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Что примечательно, светская львица отправилась на мероприятие без нового возлюбленного Константина Богомолова. А уже на следующее утро поклонники заметили, что Виторган с бывшей женой вместе принимали солнечные ванны под пальмами, где увлеченно разговаривали.

Виторган находился с другой стороны зала

Виторган находился с другой стороны зала

Сторис Виторгана

Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

СтарХит

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Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесфотографиисплетни
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