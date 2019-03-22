"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана

Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, провела вечер в компании бывшего мужа. Так, она посетила премьеру спектакля, в котором он играл.
После мероприятия, пара, в компании друзей, отправилась в ресторан, в котором Собчак заставила Виторгана выпить коктейль. Видео она разместила на своей странице в Instagram.
LigaNews.net
"Виторгоан в шоке от вас! Какая-то агония уже", "Как это все грязно и мерзко", "А когда они объявили о разводе? Или это выдумки желтой прессы?", "Максим явно грустен и несчастен", - комментируют фото и видео фолловеры Собчак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 у них родился сын.
В конце 2018 года стало известно, что отношения пары на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся