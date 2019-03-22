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"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана

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Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно объявила о расставании с актером Максимом Виторганом, провела вечер в компании бывшего мужа. Так, она посетила премьеру спектакля, в котором он играл.

После мероприятия, пара, в компании друзей, отправилась в ресторан, в котором Собчак заставила Виторгана выпить коктейль. Видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана

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"Виторгоан в шоке от вас! Какая-то агония уже", "Как это все грязно и мерзко", "А когда они объявили о разводе? Или это выдумки желтой прессы?", "Максим явно грустен и несчастен", - комментируют фото и видео фолловеры Собчак.

"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана
"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана
"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана
"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана
"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана
"Снова вместе?" Собчак гульнула в компании Виторгана

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
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