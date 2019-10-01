Снимите это! 5 вещей, которые должны исчезнуть из гардероба

Мини-платье, туфли на 15-сантиметровой шпильке, сумочка Dior с "Алиэкспресса" и вечерний макияж днем могут сделать образ любой девушки "провинциальным", считает Fashion-эксперт Анастасия Сычева.

Девушка отметила, что существует множество вещей, которые могут "удешевить" наряд, пишет "Cosmopolitan".

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Бренды, бренды и еще раз бренды

Даже если у есть возможность купить главные it-вещи из последних коллекций люксовых брендов, не стоит совмещать их все в одном луке. Необходимо соблюдать меру.

Подделки

Если вам очень хочется конкретную вещь, то просто найдите ей альтернативу в масс-маркете. Носить подделки не стоит.

Сплетник

Неуместные или неактуальные каблуки

Модели, которые устарели и ушли в далекое прошлое вместе с отгремевшей в 2000-х эпохой гламура и клубов, туфли с отверстием на носике, на безумной платформе, подошве-скале, танкетке и с неактуальным декором должны исчезнуть из вашего гардероба.

cosmo.ru

Бижутерия и украшения

Отдавайте предпочтение лаконичным изделиям вне времени. Никогда не носите их вместе, если мы говорим о бриллиантах и камнях. Дешевая бижутерия тоже никого не украшает.

cosmo.ru

Нижнее белье

Дешевое синтетическое кружево, выглядывающее из-под обтягивающего трикотажного платья и колготки с лайкрой и люрексом давно должны отправиться в мусорку.

alishops.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки.

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