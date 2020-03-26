Снимался у Малахова, посещал вечеринки: кого Лещенко мог заразить коронавирусом

Российский певец Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, мог заразить своих коллег по сцене этим заболеванием. Так, до госпитализации артист посещал светские мероприятия, а также снялся в шоу у Андрея Малахова.

Шоу "Привет, Андрей!" было посвящено певице Валентине Толкуновой и снималось 19 марта.

Вместе с Лещенко на шоу Малахова присутствовали поэтесса Лариса Рубальская, юморист и актер Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина.

Лариса Рубальская заявила, что уже сдала анализ на COVID-19 и получила отрицательный результат.

Скриншот из видео

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на съемках шоу артист чувствовал себя хорошо.

"Лев Валерьянович ни разу не кашлянул, не сморкался — ничего такого не было. Во время передачи у Малахова, где мы все снимались, он много рассказывал про свои поездки. А потом он ушел очень быстро, я даже не успел с ним пообщаться", — рассказал Сергей Соседов.

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

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