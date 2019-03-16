"Снимал штаны": звезда сериала "Мажоры" угодил в новый скандал

Вокруг звезды сериала "Мажоры" Павла Прилучного разгорелся новый скандал – его обвинили в дебоше в новосибирском стриптиз-клубе.

Как сообщает "Комсомольская правда", об этом рассказал сотрудник заведения, пожелавший остаться неназваным.

По его словам, Прилучный устроил в конце января вечеринку в стриптиз-клубе, на которой вел себя неадекватно, приставал к девушкам и был агрессивен. Его супруга Агата Муцениеце не стала комментировать ситуацию из-за постоянных сплетен вокруг этой семьи.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце agataagata@instagram

"Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень", — рассказал очевидец.

Прилучный проигнорировал вопросы журналистов по этому поводу. А Муцениеце призналась, что давно не относится к подобным сплетням всерьез.

"Я не люблю слухи, даже не буду комментировать. Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по подобным вопросам можете мне даже не звонить, нам это неинтересно", — отметила она.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце agataagata@instagram

Более того выяснилось, что Прилучный и Муцениеце действительно были в Новосибирске 25 января. Они играли в спектакле "Аферисты поневоле".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети появилась информация, что Прилучный якобы избил Муцениеце накануне Нового года, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Пиар-менеджер пары опровергла слухи, назвав их бредом. Сама Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

Позже она прокомментировала информацию об избиении в саркастичной манере.

При этом, в полиции подтвердили, что выезжали на вызов касательно избиения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.