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"Снимал штаны": звезда сериала "Мажоры" угодил в новый скандал

2.4тЧитать материал на украинском

Вокруг звезды сериала "Мажоры" Павла Прилучного разгорелся новый скандал – его обвинили в дебоше в новосибирском стриптиз-клубе.

Как сообщает "Комсомольская правда", об этом рассказал сотрудник заведения, пожелавший остаться неназваным.

По его словам, Прилучный устроил в конце января вечеринку в стриптиз-клубе, на которой вел себя неадекватно, приставал к девушкам и был агрессивен. Его супруга Агата Муцениеце не стала комментировать ситуацию из-за постоянных сплетен вокруг этой семьи.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

agataagata@instagram

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"Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень", — рассказал очевидец.

Прилучный проигнорировал вопросы журналистов по этому поводу. А Муцениеце призналась, что давно не относится к подобным сплетням всерьез.

"Я не люблю слухи, даже не буду комментировать. Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по подобным вопросам можете мне даже не звонить, нам это неинтересно", — отметила она.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

agataagata@instagram

Более того выяснилось, что Прилучный и Муцениеце действительно были в Новосибирске 25 января. Они играли в спектакле "Аферисты поневоле".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
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