Снимает жилье и посещает психолога: как Остапчук живет после развода

Кристина Долматова Люди 14:36, 5.05.2020 Обновлено: 14:40, 5.05.2020

Украинский телеведущий Владимир Остапчук откровенно рассказал о жизни после развода с Еленой Войченко.

Так, по словам знаменитости, в феврале он начал посещать психолога. Остапчук отметил, что сейчас у него такой этап в жизни, когда он "должен сложить себя заново как пазл". Кроме того, телеведущий признался, что вынужден арендовать жилье, поскольку две квартиры оставил экс-супруге и детям. Об этом он сообщил в интервью Люкс ФМ.

Владимир Остапчук
Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Сейчас я снимаю квартиру в Киеве, поскольку две квартиры оставил бывшей жене с детьми. Поэтому ежемесячно мне нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать. Кроме того, я не люблю занимать у кого-то деньги. Возможно, поэтому у меня нет друзей", – рассказал Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми
Фото: instagram/vova_ostapchuk

Однако о своей личной жизни, которая так активно обсуждается в прессе, Владимир по-прежнему говорит неохотно.

"Как только решу, что действительно готов рассказать о ней, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что моей личной жизни так много в СМИ", – отметил телеведущий.

Владимир Остапчук
Фото: instagram/vova_ostapchuk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Уборка, дистанция и запись: Минздрав показал, как изменятся правила для салонов красоты

Ермак рассказал, кто будет представителем от оккупированного Донбасса

"Бесплатных родов не будет!" Зеленский решил отменить второй этап медреформы

Месть за разоблачение Баума? Блогер Давиденко заявил о масштабной кибератаке

НАБУ открыло производство против Венедиктовой по иску Стерненко