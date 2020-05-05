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5 мая • обновлено в 18:05
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Снимает жилье и посещает психолога: как Остапчук живет после развода

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук откровенно рассказал о жизни после развода с Еленой Войченко.

Так, по словам знаменитости, в феврале он начал посещать психолога. Остапчук отметил, что сейчас у него такой этап в жизни, когда он "должен сложить себя заново как пазл". Кроме того, телеведущий признался, что вынужден арендовать жилье, поскольку две квартиры оставил экс-супруге и детям. Об этом он сообщил в интервью Люкс ФМ.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Сейчас я снимаю квартиру в Киеве, поскольку две квартиры оставил бывшей жене с детьми. Поэтому ежемесячно мне нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать. Кроме того, я не люблю занимать у кого-то деньги. Возможно, поэтому у меня нет друзей", – рассказал Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми

Владимир Остапчук с детьми

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Однако о своей личной жизни, которая так активно обсуждается в прессе, Владимир по-прежнему говорит неохотно.

"Как только решу, что действительно готов рассказать о ней, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что моей личной жизни так много в СМИ", – отметил телеведущий.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал фото, на котором его обнимала таинственная незнакомка.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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