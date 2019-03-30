Снимает платье: Каменских взволновала сеть пикантным снимком

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников откровенным нарядом.

Соответствующий снимок на фоне кровати звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу эмоций у своих фолловеров.

Каменских позировала в откровенном платье с бретельками, которое подчеркивало фигуру звезды. Дерзкий образ дополнял чокер с надписью. Звезда кокетливо начала стягивать с себя наряд, приспустив бретельку.

"Сначала подумала, что это Ким", "Ты шикарная", "Секси", "Странно, что в этот раз, не выставила свою попу", – написали поклонники.

kamenskux / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских презентовала клип на новую версию испаноязычного трека PELIGROSO, который исполнила в дуэте с латиноамериканским певцом DE LA GHETTO.

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