Популярная украинская ведущая Снежанна Егорова опубликовала свой вариант "правительства Украины". Так, главой МВД по ее мнению должен стать Анатолий Шарий, а генеральным прокурором - Андрей Портнов.

Егорова разместила пост на своей странице в Facebook. Многие пользователи сети негативно отреагировали на это.

Снежанна Егорова facebook.com/snezhana.egorova.9

"В своей инаугурационной речи наш президент призвал народ взять на себя ответственность за то,что происходит в стране и почувствовать себя президентом. Предлагаю свой состав правительства. Прошу обратить внимание на гендерный баланс. А кого бы выбрали вы?", - написала Егорова.

"Не лезь не в свои сани. Не смеши людей. Уже насмеялись. Работай по специальности", "Осталось царька Путина сюда", "Это правительство новороссии, а не Украины. Вы немножко напутали. Их давно нужно гнать из страны, а не предлагать должности", "А почему такие полумеры? Давайте сразу в состав путинской федерации вступим?", - комментируют в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз стала бабушкой – ее старшая дочь Стася Ровинская 12 мая родила девочку.

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