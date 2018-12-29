''Снегурочка в черном'': мисс Украина показала огромную грудь

Мисс Украина-2015 Кристина Столока показала огромную грудь на фото. Так, девушка разместила снимок в черном наряде с глубоким декольте.

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Фолловеры девушки отметили, что она выглядит, как "Снегурочка в черном".

Как ранее писал OBOZREVATEL, победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, которую со скандалом дисквалифицировали и лишили титула из-за грубого нарушения правил, сфотографировалась обнаженной во время своего отдыха в Таиланде