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''Снегурочка в черном'': мисс Украина показала огромную грудь

4.6тЧитать материал на украинском

Мисс Украина-2015 Кристина Столока показала огромную грудь на фото. Так, девушка разместила снимок в черном наряде с глубоким декольте.

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

''Снегурочка в черном'': мисс Украина показала огромную грудь
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Фолловеры девушки отметили, что она выглядит, как "Снегурочка в черном".

''Снегурочка в черном'': мисс Украина показала огромную грудь
''Снегурочка в черном'': мисс Украина показала огромную грудь

Как ранее писал OBOZREVATEL, победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, которую со скандалом дисквалифицировали и лишили титула из-за грубого нарушения правил, сфотографировалась обнаженной во время своего отдыха в Таиланде

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