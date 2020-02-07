"СМС через 12 лет начали приносить выхлоп!" Кто такая Jerry Heil и как она спасла Дантеса

Некогда известный украинский исполнитель Владимир Дантес вернулся на сцену с песней "Более или Менее" авторства Яны Шемаевой (Jerry Heil).

Трек быстро поднялся в трендах YouTube.

Как известно, Дантес был известен в 2008 году, когда вместе с Вадимом Олейником пробился на украинской "Фабрике Звезд", - больше всего они тогда отличились песнями "Мне уже 20" и "Девочка Оля".

Их группа существовала еще много лет, но они прекратили работать, поскольку больше не выпускали хитов. Дантес ушел в ведущие и стал больше известен в роли мужа Нади Дорофеевой из "Время и Стекло".

5 февраля 2020 года парень выпустил новую лирическую песню и клип "Более или Менее". Видео сняли одним дублем, а по задумке в целом работа показывает переживания мужчин в отношениях.

24-летняя певица и автор песен Jerry Heil работала над музыкой и вместе с Дантесом написала слова.

Зрители вспоминают под видео, как 12 лет назад голосовали за Дантеса на "Фабрике Звезд", и наконец-то эти СМС начали окупаться.

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