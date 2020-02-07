"СМС через 12 лет начали приносить выхлоп!" Кто такая Jerry Heil и как она спасла Дантеса

Некогда известный украинский исполнитель Владимир Дантес вернулся на сцену с песней "Более или Менее" авторства Яны Шемаевой (Jerry Heil).
Трек быстро поднялся в трендах YouTube.
Как известно, Дантес был известен в 2008 году, когда вместе с Вадимом Олейником пробился на украинской "Фабрике Звезд", - больше всего они тогда отличились песнями "Мне уже 20" и "Девочка Оля".
Их группа существовала еще много лет, но они прекратили работать, поскольку больше не выпускали хитов. Дантес ушел в ведущие и стал больше известен в роли мужа Нади Дорофеевой из "Время и Стекло".
5 февраля 2020 года парень выпустил новую лирическую песню и клип "Более или Менее". Видео сняли одним дублем, а по задумке в целом работа показывает переживания мужчин в отношениях.
24-летняя певица и автор песен Jerry Heil работала над музыкой и вместе с Дантесом написала слова.
Я розповідала вам, що пишу пісні не лише для себе! Кілька місяців тому вийшла пісня ТЕПЕРЬ ТЕБЕ 30, яку ми написали з @vladimirdantes! Так от на цьому ми не зупинилися! Повідомлення в тг типу: "Ян, нужна лирическая песня, близкая каждой девочке, которую ранили". СЕЙ НОУ МОР! Я В СПРАВІ! Приспів БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ народився в арці біля мого дому. Я якраз була в тому самому муді "раненной". Ніхто не ображав мене - нам дівчаткам багато не треба, щоб відчути себе особливо нещасною, я права?😁 іноді ми робимо це заради естетики самого процесу навіть: вечір, ти, наче в фільмі, ображена на свого неіснуючого екса. Якщо ще дощ йде — ООООООО, ДЯКУЮ. Ну ви зрозуміли. #ОЙВСЬО Далі були куплети, народжені в кав’ярні. "Не гонись", яке починається з "не гони" - перше, що прийшло на думку, і я зрозуміла: цю форму гри слів зроблю кістяком куплетів! Другий куплет додав Вова ("Остался должен мурашкам на коже" - моє улюблене!) - і пазл майже склався! Але кожна пісня — це трійня: приспів-куплети-брідж. Третій виходив найдовше. Хоч і найменшенький з трьох🐥 Писала декілька варіантів, але відчуття "не то" змушувало відтягувати, писати Вові: "Сорі, почекай ще трошечкиииии" вже двадцятий раз. І коли ми нарешті зупинилися на тому, що ви чуєте в пісні тепер, я зрозуміла: ВОНО. Що я хотіла: викликати відчуття доброї ностальгії, повне розуміння слухачем настрою головної героїні і співчуття дівчинці, бо З КИМ НЕ БУЛО. Мені також хотілося показати красивий голос Вови. Всі сумували за ДЕВОЧКА ОЛЯ, правда?🌚 І це ніби різні за текстом і музичною складовою пісні, але якби пісні були речами, які треба відсортувати за мудом і поскладати на полиці — ці дві лежали би дуже поруч, мені здається🤔 Вова, у нас жодного спільного фото чи шо?😳😱 Вітаю тебе з виходом пісні і красивенним кліпом до неї! І пишаюся неймовірно талановитим другом! . Хто вже слухав БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ? Які ваші враження?🐼
Зрители вспоминают под видео, как 12 лет назад голосовали за Дантеса на "Фабрике Звезд", и наконец-то эти СМС начали окупаться.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.