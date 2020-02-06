"Смотрят, как на мертвеца": больная раком звезда "Беверли-Хиллз" Шеннен Доэрти выплеснула свою боль

Актриса Шеннен Доэрти, которая больна раком четвертой стадии, рассказала о тяготах болезни и расплакалась.

В интервью Good Morning America звезда "Беверли-Хиллз" призналась, почему так долго скрывала свой диагноз.

В течение прошлого года Шеннен держала в секрете, что ей диагностировали рак молочной железы на четвертой стадии, потому что она хотела как можно дольше жить нормальной жизнью и не лишиться работы в Голливуде.

"Люди смотрят на вас так, будто вы уже мертвец, который, правда, еще ходит. И им нужно попрощаться с вами, или что-то в этом роде", - пожаловалась актриса.

Шеннен Доэрти рассказівает о своей болезни

Она понимала, что как только все узнают о ее проблемах со здоровьем, она тут же лишиться работы, которую очень любит.

"Мне нравится работать, моя работа - это еще одна причина просыпаться каждое утро. Это еще одна причина бороться за жизнь", - сказала она.

48-летняя Доэрти впервые заявила о своем рецидиве рака молочной железы во вторник, 4 февраля.

Актрисе впервые поставили дигноз "рак молочной железы" в 2015 году. Она прошла курс лечения, включающий химиотерапию, облучение и хирургическое вмешательство, и в 2018 году объявила, что у нее ремиссия.

Позже у нее начались боли, из-за которых она снова обратилась за медицинской помощью.

"У меня начались очень странные боли, поэтому я позвонила своему онкологу", - сказала Шеннен.

"Знаете, я была (во время лечения – ред.) настоящим бойцом", - добавила она.

Шеннен Доэрти

Читайте также:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал