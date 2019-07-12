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"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом

4.6т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) и ее супруг Алексей Потапенко (Потап), позабавили сеть постельными фото. Так, судя по наряду артистки снимки были сделаны перед выступлениями музыкантов на фестивале Atlas Weekend-2019.

Фото супруги разместили на своих страницах в социальной сети Instagram.

"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом

Tv.ua

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"Когда он на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - написала Каменских.

"Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", - ответил своей жене Потап.

"Вы самая красивая пара. Счастья вам", "Такие красивые", "Какие милые", "Смотрит, как на дурочку, честное слово", "Интуиция подсказывает, что это фальш", "Счастья вам бесконечного", "Да он, как кот на сметану смотрит", - пишут в сети.

"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом
"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом
"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом
"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом
"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом
"Смотрит, как на дурочку": Каменских позабавила постельным фото с Потапом

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина Киев
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