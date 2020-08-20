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СМИ сообщили об инфаркте у Лолиты: певица отреагировала

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Лолита отреагировала на слухи об инфаркте

Лолита отреагировала на слухи об инфаркте. Ruposters

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опровергла слухи о своем предынфарктном состояним, которые распространили российские СМИ.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, что поделилась своими эмоциями от работы в театре "Модерн", а журналисты подали ее слова в совершенно ином смысле. Звезда рассказала, что после сообщений в прессе близкие друзья звонили к ней испуганные и спрашивали об инфаркте.

"Я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру и к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь!" – рассказала артистка.

Лолита Милявская опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Лолита Милявская опровергла слухи о проблемах со здоровьем скриншот Instagram

Отметим, Лолита Милявская недавно стала актрисой театра "Модерн" и сразу же получила роль Агафьи Тихоновны в постановке "Жениться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как на нее напал насильник. Инцидент произошел, когда артистка училась в старших классах школы.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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