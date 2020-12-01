СМИ сообщили о "пропаже" Ефремова по пути в колонию: подробности инцидента

СМИ распространили информацию о том, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов исчез по пути в колонию. Но как оказалось, это фейк.

Так, в ОНК (Общественная наблюдательная комиссия, – ред.) ничего об этом не знают, пишет 360tv.

Как стало известно, о пропаже артиста сообщило издание "Московский комсомолец". По их информации, актер не добрался до ИК-4 в городе Алексеевка.

30 ноября Ефремов должен был прибыть в колонию для впервые осужденных, однако этого якобы не произошло.

Кроме того, также тревогу забили и адвокаты Ефремова. Но правозащитник Владимир Васильев считает, что знаменитость еще находится в пути.

СМИ распространили информацию о том, что Михаил Ефремов исчез по пути в колонию РБК

Член ОНК Москвы Марина Литвинович заявила, что ничего не слышала об исчезновении артиста. По ее словам, она не знала о дате и времени прибытия Ефремова в колонию.

"Сначала не было четкого понимания. Сперва он был на карантине в СИЗО какое-то время, потом в колонию. Это не быстро все. Но сейчас я не знаю ничего", – отметила она.

Как сообщил член ОНК Иван Мельников, он также не знал о пропаже актера. Кроме того, он подробно рассказал о процедуре этапирования. Так, сначала родственникам заключенных и их адвокатам не должны рассказывать, когда осужденный находится в пути к месту заключения, чтобы они не могли сбежать.

"Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его "чрезмерно компетентных защитников", наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Ефремов слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", – подытожил Мельников.

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