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2 апреля • обновлено в 16:00
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СМИ сообщили о коронавирусе у звезды "Гарри Поттера" Рэдклиффа: актер эмоционально отреагировал

1.7т
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Британский актер и звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на новость о том, что у него коронавирус.

Так, как передает Daily Mail, слух распустил фейковый аккаунт издания BBC.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф

Getty

По словам Рэдклиффа, он узнал о том, что у него коронавирус несколько недель назад.

"Зашел в гримерку, а визажист говорит: "Племянница только что написала мне, что у вас коронавирус". Я такой: "Чего-чего?", а он мне показывает твит, в котором сказано, что я первый из известных людей, у кого найден коронавирус… Думаю, это все из-за того, что я такой бледный и выгляжу больным", говорит актер.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф

Getty

По словам Рэдклиффа, его нет в соцсетях, поэтому он не может быстро реагировать на подобные фейки.

СМИ сообщили о коронавирусе у звезды "Гарри Поттера" Рэдклиффа: реакция актера

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дэниел Рэдклифф признался, что начал пить во время съемок в "Гарри Поттере" из-за повышенного интереса к его персоне.

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Автор
Анна Михно
Персона
Дэниел Рэдклифф
Место
Великобритания
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