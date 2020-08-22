СМИ сообщили о коронавирусе у Ольги Фреймут

В СМИ распространили информацию о том, что у 38-летней телеведущей Ольги Фреймут обнаружили коронавирус.

Как сообщило издание Jetsetter, звезда должна была выступить ведущей ежегодной церемонии награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины". Однако кандидатуру пришлось изменить из-за болезни звезды.

Напомним, что 30 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танці з зірками", в котором должна была принять участие и Фреймут. Ее партнером стал танцор Илья Падзина. Однако пока организаторы шоу никак не прокомментировали слухи, поэтому не известно, выйдет ли знаменитость на паркет.

Ольга Фреймут и Илья Падзина TSN.ua

Отметим, что участие Фреймут в шоу вызвало ажиотаж в сети. Ранее она была ведущей проекта "Инспектор Фреймут" на "1+1" и с конфликтом разорвала контракт с каналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 47-летняя звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано, которая в апреле 2020 года переболела коронавирусом, поделилась последствиями COVID-19.

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