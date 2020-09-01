СМИ сообщили, что сын Лукашенко уехал в Москву: в сети ажиотаж

Юля Ухина Люди 18:27, 1.09.2020 Обновлено: 18:49, 1.09.2020

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Беларусского государственного университета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Старая площадь". По словам инсайдеров, теперь 16-летний парень якобы будет учиться в престижной школе в Москве. Отметим, что данная информация вызвала ажиотаж в сети и снова породила немало приколов и мемов вокруг сына Лукашенко.

Многие пользователи пошутили, что Коля забрал документы из лицея, потому что "сдал все автоматом".

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Также нашлись и те, кто раскритиковал Николая за то, что он убежал со своей страны. Некоторые даже отметили, что скоро к нему присоединится и сам Александр Лукашенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летний сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай появился на провластном митинге в Минске. Его внешний вид раскритиковали в сети, сравнив парня с охранником.

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