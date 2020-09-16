СМИ сообщили, что по факту самоубийства Тесака возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России якобы возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства пропагандиста Максима Марцинкевича (известный как Тесак), тело которого нашли в одном из СИЗО в Челябинске.
Как сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах, также предназначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Адвокат Тесака рассказал, что помог его отцу написать заявление, в котором назвал смерть Максима убийством.
Юрист будто подтвердил, что 36-летнего Марцинкевича пытали и угрожали ему, а еще заставили написать отказ от адвокатов. Последняя жалоба на пытки зафиксирована 9 сентября. Официально данную информацию пока не подтвердили.
Отметим, Максим Марцинкевич – российский общественный деятель, основатель и идеолог неформального общественного движения "Реструкта", который действовал на постсоветском пространстве.
Он был трижды осужден к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства) из-за роликов, содержащих расистские и нацистские призывы. Также он отбывал наказание за разбой и хулиганство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из одиночных камер СИЗО №3 в Челябинске, где он находился за решеткой с 2014 года.
Шоумен Стас Барецкий, который поддерживал дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценировано – по версии Барецкого "Тесака" могли убить.
Марцинкевич также выступал на украинском телевидении. В программах националист рассказывал, как боролся с педофилией благодаря собственной организации "Оккупай-педофиляй".