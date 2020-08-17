СМИ рассказали подробности о попытке Аллегровой забеременеть

Российская певица Ирина Аллегрова в середине 90-х годов вместе с покойным мужем Игорем Капустой летала к шаману в Новую Зеландию, чтобы забеременеть.

Как сообщает "Собеседник", артистка имеет дочь Лалу от предыдущего брака, однако она хотела еще общего ребенка с новым возлюбленным. Ирина безрезультатно обращалась за помощью к Богу не только в России, но и в Греции. И тогда звезде порекомендовали полететь к магу из Новой Зеландии.

Аллегрова прошла специальный ритуал – она долго стояла под деревом, призывая высшие силы подарить ей радость материнства. В этот момент шаман читал необходимые заговоры, а после пообещал, что совсем скоро артистка забеременеет во второй раз. Однако чуда так и не случилось.

Аллегрова и Капуста ygashae-zvezdu.livejournal.com

Отметим, Аллегрова и Капуста прожили вместе шесть лет. Родственники Игоря уверены, что причиной распада семьи стало то, что певица страдала "звездной болезнью" и всегда указывала мужу на то, что он – никто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным снимком, на котором изображена Ирина Аллегрова.