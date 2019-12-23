СМИ рассказали о заточении тяжело болеющей Заворотнюк

Врачи клиники, в которой сейчас находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, отказались отпускать артистку домой на Новый год.

Как передает Telegram-канал Mash, причиной такого решения врачей стало тяжелое состояние Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк life.ru

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Сообщается, что близкие Анастасии просили отпустить актрису домой на праздники. Тем более, многим пациентам такое разрешение было выдано.

Однако медики отказали родным Завортнюк: все праздничные выходные звезда проведет в стенах клиники. Единственное, что разрешили врачи — это свободное посещение Анастасии близкими.

Анастасия Заворотнюк Today.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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