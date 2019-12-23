СМИ рассказали о заточении тяжело болеющей Заворотнюк

Врачи клиники, в которой сейчас находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, отказались отпускать артистку домой на Новый год.
Как передает Telegram-канал Mash, причиной такого решения врачей стало тяжелое состояние Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк
life.ru
Сообщается, что близкие Анастасии просили отпустить актрису домой на праздники. Тем более, многим пациентам такое разрешение было выдано.
Однако медики отказали родным Завортнюк: все праздничные выходные звезда проведет в стенах клиники. Единственное, что разрешили врачи — это свободное посещение Анастасии близкими.
Анастасия Заворотнюк
Today.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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