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10 октября • обновлено в 13:55
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"Это будет ее последнее интервью": СМИ рассказали о видео с больной раком Заворотнюк

5.4т Читать материал на украинском

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли российскую актрису Анастасию Заворотнюк, предложил записать с ней интервью за соответствующий гонорар.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro. По словам издания, у мужчины есть доступ к больной раком звезде. Он может разговаривать с Заворотнюк и тайно записать разговор на видео.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото из Instagram

"Я буду задавать актрисе вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", — сообщил неизвестный.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото из Instagram

При этом сумма, запрошенная им за сотрудничество, не разглашается. Отметим, что ранее изданию уже предлагали купить фото и видео, на которых запечатлена больная Заворотнюк. Медсестра из столичной больницы, в которой раньше пребывала актриса, хотела обменять материалы на щедрое вознаграждение.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Артеменко Ирина
Артеменко Ирина
Ничего святого у подонка нет.
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