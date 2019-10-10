"Это будет ее последнее интервью": СМИ рассказали о видео с больной раком Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли российскую актрису Анастасию Заворотнюк, предложил записать с ней интервью за соответствующий гонорар.
Об этом сообщает Teleprogramma.pro. По словам издания, у мужчины есть доступ к больной раком звезде. Он может разговаривать с Заворотнюк и тайно записать разговор на видео.
Анастасия Заворотнюк
Фото из Instagram
"Я буду задавать актрисе вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", — сообщил неизвестный.
Анастасия Заворотнюк
Фото из Instagram
При этом сумма, запрошенная им за сотрудничество, не разглашается. Отметим, что ранее изданию уже предлагали купить фото и видео, на которых запечатлена больная Заворотнюк. Медсестра из столичной больницы, в которой раньше пребывала актриса, хотела обменять материалы на щедрое вознаграждение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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