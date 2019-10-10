"Это будет ее последнее интервью": СМИ рассказали о видео с больной раком Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли российскую актрису Анастасию Заворотнюк, предложил записать с ней интервью за соответствующий гонорар.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro. По словам издания, у мужчины есть доступ к больной раком звезде. Он может разговаривать с Заворотнюк и тайно записать разговор на видео.

Анастасия Заворотнюк Фото из Instagram

"Я буду задавать актрисе вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", — сообщил неизвестный.

Анастасия Заворотнюк Фото из Instagram

При этом сумма, запрошенная им за сотрудничество, не разглашается. Отметим, что ранее изданию уже предлагали купить фото и видео, на которых запечатлена больная Заворотнюк. Медсестра из столичной больницы, в которой раньше пребывала актриса, хотела обменять материалы на щедрое вознаграждение.

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