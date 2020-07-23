СМИ раскрыли доходы Гарика Харламова

Российский комик Гарик Харламов к 39 годам заработал приличное состояние: только за последний год, согласно свежему рейтингу Forbes, шоумен стал богаче на 208 миллионов рублей – это доходы от телешоу, рекламы и корпоративов.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам инсайдеров, недавно также звезда "Comedy Club" поднял цену на стоимость ведения корпоративов. Если еще недавно его можно было пригласить на корпоратив за 2 миллиона, то после карантина ценник подскочил на 500 тысяч.

Также отмечается: несмотря на финансовую успешность, у Харламова есть и провальные бизнес-проекты. Это "Креативное агентство Бульдог", которое пришлось закрыть из-за долгов. Ликвидировали и бренды одежды Bulldog moda и Bulldog kids.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметил, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.