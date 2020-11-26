СМИ показали, как Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость. Видео

Первая леди и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена ездит на элитной иномарке, которую сопровождают десять охранников.

Согласно декларации главы государства за 2019 год, на ней числится пуленепробиваемая машина марки Mercedes Benz S 500. Но первую леди возит личный шофер с охраной, пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Зеленскую сопровождает автомобиль бизнес-класса Toyota Camry и десять охранников. Кроме того, журналисты стали свидетелями того, как супруга президента гоняет по Киеву.

Елена Зеленская ездит на элитной иномарке Скриншот

Елена Зеленская ездит на элитной иномарке "Страна"

В будний день было замечено, как на Столичном шоссе ее машины разгонялись до скорости 114 км/час. Стоит отметить, что на этом участке разрешено ездить только 50 км/час, а с 1 ноября – 80 км/час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Елена Зеленская на открытии выставки "Річ у тім..." появилась в стильном образе. Поклонники засыпали ее комплиментами.